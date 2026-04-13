В России назвали города с самым высоким качеством жизни ​​

Самый высокий уровень качества жизни среди российских городов зафиксирован в Москве, Грозном, Сочи, Санкт-Петербурге и Владикавказе. Об этом, ссылаясь на исследование заместителя научного руководителя Финансового университета при правительстве РФ Александра Шатилова, сообщает РИА Новости.

Рейтинг был составлен на основании мониторинга качества жизни по уровню материального благополучия (потребительской активности), доступности недвижимости, качеству здравоохранения, состоянию экологии, работе школ и вузов, доступности культурных ценностей и возможности для самореализации. Кроме того, в перечень критериев рейтинга вошли состояние дорожного хозяйства, работа предприятий жилищно-коммунального хозяйства и городских властей, благоустройство города, распространенность деструктивного поведения и конфликтность общественных отношений.

Исследование показало, что по итогам квартала 2026 года городами с самым высоким качеством жизни являются Москва, Грозный, Сочи, Санкт-Петербург и Владикавказ. В топ рейтинга также включены Калининград, Екатеринбург, Новороссийск, Калуга, и Вологда. Самое доступное жилье зафиксировано в Оренбурге, Хабаровске и Мурманске, лучшая экология — в Грозном, Владикавказе и Новороссийске. Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург стали городами с наиболее высокой самооценкой материального благополучия.

14 марта доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Юрий Шедько заявил, что зарплату на уровне 50 тыс. рублей или ниже сегодня получают около 47–50% занятых россиян.

Ранее в России объяснили, как получилась средняя зарплата в 140 тыс. рублей.