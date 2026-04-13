В США рассматривают идею возобновления ограниченных ударов по Ирану

Президент США Дональд Трамп и его советники рассматривают возможность возобновления ограниченных ударов по Ирану после того, как переговоры в Исламабаде зашли в тупик. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Кроме того, в Вашингтоне изучают возможность возобновления полномасштабных бомбардировок Ирана. Но этот вариант дальнейших действий США, по словам неназванных официальных лиц, менее вероятен, так как чреват дестабилизацией обстановки в регионе и затягиванием страны в длительный вооруженный конфликт.

Также глава Белого дома мог бы прибегнуть к временной блокаде, одновременно оказывая давление на союзников, чтобы те взяли на себя ответственность за проведение миссии по военному сопровождению судов через Ормузский пролив.

Как отмечают источники, любой дальнейший выбор Трампа сопряжен с серьезными рисками. Так, возобновление полномасштабной военной операции еще больше истощит критически важные американские запасы боеприпасов и вызовет еще большую негативную реакцию со стороны избирателей. При этом снижение интенсивности боевых действий может быть воспринято как победа Тегерана.

США и Иран не достигли соглашения по итогам многочасовых переговоров в Исламабаде. Вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон передал Тегерану «окончательное и лучшее предложение», однако иранская сторона отказалась принять условия. В Тегеране, в свою очередь, сообщили, что разногласия сохраняются, а контакты продолжатся на уровне экспертов.

12 апреля Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с иранским коллегой Масудом Пезешкианом, в рамках которого стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.

Глава государства выразил готовность российской стороны содействовать поиску политико-дипломатического урегулирования конфликта, а также оказывать посреднические усилия в интересах установления мира в регионе.

Ранее США назвали дату начала полной морской блокады Ирана.