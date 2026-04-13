В финском лесу обнаружили беспилотник с боевой частью

В Финляндии в муниципалитете Иитти найден дрон с боевой частью
В лесу в Финляндии обнаружили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) с боевой частью. Об этом сообщает финская телерадиокомпания Yle.

Инцидент произошел в муниципалитете Иитти. Случайный прохожий нашел лежащий на земле дрон. Полицейские оцепили район и перекрыли дороги. Жилые дома находились от места находки беспилотника на расстоянии около километра.

Полиция вызвала армейских саперов, которые уничтожили дрон. Найденный аппарат похож на те, что находились на юго-востоке Финляндии в конце марта и начале апреля. Некоторые из тех беспилотников опознали как украинские AN-196 «Лютый», которые имеют дальность полета свыше тысячи километров.

Несколько БПЛА обнаружили на границе Финляндии и России утром 31 марта. Финская пограничная охрана сообщила, что летательный аппарат находился на льду озера Пюхяярви на территории общины Париккале. Место, где был найден дрон, оцепили. Опасность для населения отсутствовала, подчеркивалось в заявлении.

29 марта министерство обороны Финляндии сообщило о нарушении воздушного пространства страны несколькими беспилотниками. Как рассказал глава ведомства Антти Хяккянен, власти республики относятся к произошедшему «очень серьезно». Как минимум один из упавших БПЛА был украинским, подчеркнули в Военно-воздушных силах Финляндии.

Ранее Финляндия запросила у ЕС десятки миллионов евро из-за украинских беспилотников.

 
