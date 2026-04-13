Сын Наташи Королевой рассказал, что ему не нравится в поведении жены

melissa_foxs_/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Сын певицы Наташи Королевой Архип Глушко рассказал о трудностях в браке с танцовщицей Анной Волынкиной, передает «Пятый канал».

Мужчина признался, что ему не нравится, когда жена оставляет кружку с недопитым кофе. Она постоянно накапливаются, а он любит, «когда все чистенько».

«Если очень-очень радуется, она (Анна Волынкина. — «Газета.Ru») может очень громко это выражать, свою радость. Иногда мне бывает очень громко», — сообщил Глушко.

Наташа Королева заверила, что для семьи ее невестка выкладывается на 100%. У избранницы сына веселый и простой нрав, она вкусно печет. По мнению певицы, Волынкина появилась вовремя.

«Есть такой момент у каждого мальчишки, когда он взрослеет. Если вовремя девчонка не появилась, там начинаются всякие, какая-то дурь в голове неправильная», — пояснила исполнительница.

Сын Королевой и Тарзана познакомился с будущей женой в стриптиз-клубе, где она танцевала. По словам певицы, Архип в тот период «заливал тоску» по своей первой любви, но не смог пройти мимо беды Валынкиной, которая приехала покорять Москву, а в итоге осталась без работы и жилья. Пара начала дружить, а потом отношения переросли в роман. Невестка Королевой больше не выступает в стриптиз-клубах, а работает визажистом, демонстрируя свои работы в соцсетях.

Ранее Королева рассказала о пластике невестки.

 
Нарушения пасхального перемирия, США грозят блокадой Ормуза, а «лады» массово отзовут. Главное за 12 апреля
