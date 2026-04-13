Мадьяр заявил о намерении жесткими мерами бороться с коррупцией в Венгрии

Мадьяр: в Венгрии будет создано специальное ведомство по борьбе с коррупцией
Глава одержавшей победу на парламентских выборах в Венгрии оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр заявил, что создаст специальное государственное ведомство по борьбе с коррупцией. Об этом соощает информационное агентство MTI.

Мадьяр, выступая на митинге в Будапеште, подтвердил, что готов занять пост главы правительства страны и выразил намерение жестко бороться с коррупцией. Он отметил, что судебная власть вновь должна стать независимой, а не подконтрольной правительству. Кроме того, будет образовано управление по возврату национальных активов, в котором станут работать лучшие юристы и следователи.

В Венгрии завершились выборы в однопалатный парламент страны, которые также определяли, кто станет следующим премьер-министром. По результатам обработки более 90% голосов с большим перевесом победил лидер оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр. Его партия завоевала конституционное большинство в парламенте, что позволит ей принимать законы без поддержки других фракций. Действующий премьер Виктор Орбан, находившийся у власти 16 лет, признал результат «ясным и болезненным» для своей партии. Главное об этих выборах и что после них изменится для России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Орбан дал обещание на фоне поражения на выборах в Венгрии.

 
