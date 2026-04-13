В Госдуме предложили ввести усиленный контроль за капитальным ремонтом домов

Контроль за капитальным ремонтом многоквартирных домов необходимо усилить, заявил депутат Госдумы Дмитрий Гусев. Об этом, ссылаясь на отправленный парламентарием в правительство законопроект, сообщает РИА Новости.

Гусев отметил, что в соответствии с Жилищным кодексом РФ установлен единый минимальный гарантийный срок на все виды работ по капитальному ремонту продолжительностью пять лет. По мнению депутата, такой подход не учитывает различную интенсивность эксплуатации и фактический срок службы отдельных конструктивных элементов домов, что приводит к преждевременному износу фасадов, крыши и инженерных систем. Поэтому следует ввести дифференцированные гарантийные сроки на различные виды работ.

Кроме того, Гусев предложил обязать региональных операторов проводить фото- и видеофиксацию всех этапов капитального ремонта с размещением материалов в открытом доступе, что позволит собственникам контролировать процесс в режиме реального времени.

Парламентарий подчеркнул, что сейчас россияне платят взносы на капитальный ремонт, часто не понимая, что именно происходит с их домом и на что расходуются средства. Поэтому уполномоченные собственниками лица должны получить право проверять качество и объем работ, знакомиться с документацией, инициировать независимую экспертизу и отказываться от подписания актов до устранения нарушений.

12 марта вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что Россия должна со всей серьезностью подойти к вопросам ЖКХ и решить проблемы, которые накопились за все предыдущие годы в этой сфере.

Ранее сообщалось, что в России расширят программу капремонта студенческих общежитий.