Жители Азербайджана ощутили два землетрясения за 12 часов

У побережья Азербайджана в Каспийском море зафиксировано второе за 12 часов ощутимое землетрясение, передает РИА Новости со ссылкой на центр сейсмологической службы республики.

Там рассказали, что 12 апреля на глубине 74 км в Каспийском море произошло землетрясение с магнитудой 3,3. А до этого там были зафиксированы подземные толчки на глубине 18 км. Магнитуда второго землетрясения составила 4,6.

Азербайджанские СМИ сообщили, что жители Ленкоранского района на юге страны почувствовали толчки.

8 и 9 апреля у побережья республики случились шесть землетрясений с магнитудой от 3,3 до 5,3.

Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого японские ученые нашли новый способ предсказывать мощные землетрясения. Они пришли к выводу, что небольшие толчки, которые в прошлом считались незначительными, могут сигнализировать о накоплении напряжения в земной коре. Эксперты начали работать над системой, которая позволит отслеживать такую активность в реальном времени. Плотная сеть сейсмических станций в Японии уже сейчас в состоянии фиксировать даже очень слабые толчки.

