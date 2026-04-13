Общество

Офтальмолог объяснил, почему дергается глаз и когда это опасно

Врач Казанцев: кофе, алкоголь и недосып — главные виновники подергивания глаза
О причинах подергивания глаза, о том, как это состояние развивается и когда стоит обратиться к врачу, «Газете.Ru» рассказал врач-офтальмолог и генеральный директор офтальмологического центра VISTA Казанцев Антон Дмитриевич.

Главная причина подергивания век — миокимия: непроизвольное сокращение мышц века, аналогичное дрожанию других мышц после усталости. Обычно миокимия длится несколько дней — максимум пару недель — и проходит сама.

«Современный образ жизни напрямую влияет на это состояние. Основные факторы — стресс, недосып, усталость и употребление стимуляторов: кофеин, никотин, алкоголь.
Стрессы и эмоциональное напряжение, как положительные, так и отрицательные, сказываются на нервной системе. Снижение стресса возможно благодаря чередованию работы и отдыха, физической активности, прогулкам на свежем воздухе», — объяснил он.

Разнообразные методы саморегуляции, мягкое дыхание или йога, полноценный отдых быстро дают положительный результат.

Недостаток сна вызывает нарушение процессов восстановления, усиливает утомление.

Чтобы предупредить миокимию, важно наладить режим дня и сон — именно ночью восстанавливается нервная система. Необходимо спать по 7–8 часов в темном помещении, стараться засыпать и просыпаться в одно и то же время.

Кофеин возбуждает нервную систему и приводит к мелким и непроизвольным подергиваниям века. Алкоголь и курение влияют на сосудистую систему и усиленно раздражают нервную ткань. Полезно ограничить кофеин до одной кружки в день, полностью исключить энергетики, алкоголь и никотин на время проявления миокимии.

«Многие напрягают зрение, работая за компьютером, читая книги или используя гаджеты. Перенапряжение глазных мышц и нервных окончаний может тоже вызывать подергивание век. Работа за экраном требует регулярных перерывов: каждые 20 минут стоит переводить взгляд вдаль примерно на 6 метров в течение 20 секунд. Так мышечное напряжение спадает, а глаза не успевают переутомиться», — напомнил офтальмолог.

Еще одной причиной подергивания может быть сухость глаз, раздражение слизистой при ветре, работе кондиционера или длительном использовании контактных линз. В таких случаях помогают специальные глазные капли по назначению врача-офтальмолога.

«В большинстве случаев миокимия безопасна и проходит без лечения. Однако важно следить за самочувствием: если подергивания длятся больше двух-трех недель, сопровождаются сильным спазмом, полным смыканием века, опущением века или затрагивают другие части лица, необходим визит к врачу. Решение о последующем лечении всегда принимается совместно с участием нескольких специалистов — офтальмолога, невролога, иногда психотерапевта», — резюмировал он.

