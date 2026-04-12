В Кремле наградили сотрудников ракетно-космической отрасли

Первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров вручил награды сотрудникам предприятий ракетно-космической отрасли на торжественной церемонии в Кремле. Об этом сообщает ТАСС.

Генеральный директор «Центра тренажеростроения и подготовки персонала» Валентин Шукшунов был удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, коллектив госкорпорации «Роскосмос» получил почетный знак «За успехи в труде», который принял глава корпорации Дмитрий Баканов.

Во время торжественной церемонии также были объявлены лауреаты премии правительства РФ имени Ю. А. Гагарина в области космической деятельности. Среди них представители ведущих предприятий и учебных заведений отрасли, включая МГТУ им. Н. Э. Баумана, НПО им. С. А. Лавочкина, РКК «Энергия», НПК «Барл», ОКБ МЭИ, НПК «СПП», ЦНИИмаш и другие.

Мантуров рассказал, что Россия планирует в ближайшие годы существенно улучшить позиции и обеспечить новое качество спутниковой связи, интернета, навигации и мониторинга Земли.

12 апреля в России празднуют День космонавтики. В этот день в 1961 году летчик-космонавт Юрий Гагарин совершил первый в мире пилотируемый полет в космическое пространство на корабле «Восток» и вернулся на Землю. Это событие стало мировой сенсацией и до сих пор вызывает радость и гордость у миллионов россиян.

