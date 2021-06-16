Путин после саммита с Байденом вспомнил песню про синий туман

Президент России Владимир Путин пошутил на пресс-конференции по итогам саммита с американским коллегой Джо Байденом.

Так, один из журналистов хотел спросить у российского лидера про «обман». Однако глава государства не расслышал его.

После этого Путин в шутку ответил на реплику представителя прессы, вспомнив песню «Синий туман».

«Обман? Синий туман, похож на обман. Мы сейчас с вами песни петь будем. Но нас не поймут ваши иностранные коллеги», — сказал Путин.

Встреча глав России и США прошла 16 июня в Женеве. Переговоры состояли из двух частей: в узком и расширенном составах. В общей сложности встреча продлилась около 4,5 часов, включая перерыв.

Ранее Путин перечислил темы переговоров с Байденом. Он также назвал Байдена очень опытным политиком.

«Синий туман» является популярной песней российского певца и композитора Вячеслава Добрынина. Композиция была записана в 1989 году.