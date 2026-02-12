Размер шрифта
В НАТО заявили о связи безопасности Украины и альянса

Генсек НАТО Рютте: безопасность альянса связана с безопасностью Украины
Czarek Sokolowski/AP

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что безопасность организации неразрывно связана с обеспечением безопасности Украины. Об этом пишет РИА Новости.

«Союзники едины - едины в поддержке Украины и едины в нашей приверженности защищать каждый дюйм территории союзников. Инициатива «Арктически часовой», которую мы запустили вчера, ещё раз ясно это демонстрирует», – сказал Рютте по итогам заседания министров обороны стран — членов альянса.

До этого Рютте высказывался в поддержку идеи Эммануэля Макрона о возобновлении диалога с Россией, оговаривая необходимость открытости между союзниками. Он также отметил, что «выходу из кризиса в отношениях с Россией способствовали Соединенные Штаты».

11 февраля Верховное командование объединенных вооруженных сил НАТО в Европе объявило о начале операции «Арктический часовой», направленной на укрепление присутствия Альянса в Арктическом регионе.

Ранее Рютте пообещал Украине помощь НАТО в увеличении численности ВСУ после завершения конфликта с Россией.
 
