«Шансов нет»: WhatsApp сделал заявление после его полной блокировки в России

WhatsApp заявил, что продолжает работать над обеспечением связи для россиян

Мессенджер WhatsApp заявил, что продолжит прилагать усилия для сохранения доступа пользователей в России. В компании назвали блокировку со стороны российских властей «шагом назад». Накануне домены whatsapp.com и web.whatsapp.com исчезли из Национальной системы доменных имен, что фактически сделало невозможным доступ к сервису с российских IP-адресов. В Кремле заявили, что если мессенджер не наладит диалог с властями, шансов на работу в стране у него нет.

Мессенджер WhatsApp (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) заявил, что продолжит прикладывать усилия, чтобы жители России могли его использовать. Об этом говорится в заявлении компании в социальной сети X.

«Мы продолжаем делать все возможное, чтобы пользователи оставались на связи», — гласит заявление.

В нем также отмечается, что «российские власти попытались полностью заблокировать WhatsApp» . В мессенджере это назвали «шагом назад».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 12 февраля заявил, что WhatsApp сможет возобновить работу в России, только если Meta начнет соблюдать российское законодательство и вступит в диалог с властями.

«Если корпорация будет занимать такую же бескомпромиссную позицию, и, я бы сказал, проявлять полную неготовность ориентироваться на российское законодательство, то тогда шансов нет», — добавил он. На брифинге представитель Кремля назвал Max доступной альтернативой зарубежным мессенджерам.

Полная блокировка

Накануне домены whatsapp.com и web.whatsapp.com исчезли из Национальной системы доменных имен (НСДИ), которую провайдеры начали внедрять в 2021 году. В результате доступ к мессенджеру в России стал возможен только при использовании VPN.

Таким же образом был ограничен доступ к социальным сетям Facebook и Instagram, которые также принадлежат корпорации Meta Марка Цукерберга. Схожим образом был ограничен и доступ к YouTube.

По сообщениям пользователей, при попытке зайти на страницы появляется ошибка DNS_PROBE_FINISHED_NXDOMAIN, что свидетельствует о полной блокировке сервисов, которые стали невидимыми для браузеров российских пользователей.

Роскомнадзор ограничил голосовые звонки в WhatsApp еще в августе 2025 года. Регулятор мотивировал это тем, что мессенджер стал одним из основных сервисов, используемых для «обмана и вымогательства денег, вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность российских граждан».

Сам WhatsApp заявлял, что действия властей РФ связаны с тем, что мессенджер конфиденциален, защищен сквозным шифрованием и «противостоит попыткам правительств нарушить право людей на безопасное общение».

Работа WhatsApp ограничена и в ряде других стран. В Объединенных Арабских Эмиратах и Катаре в нем также отключена возможность голосовых вызовов, а в Китае в нем сперва ограничили голосовую связь (в 2017 году), а к 2024-му мессенджер был полностью заблокирован.

В январе агентство Bloomberg сообщило, что группа истцов из Австралии, Бразилии, Индии, Мексики и Южной Африки, подала в суд на корпорацию Meta из-за доступа компании к перепискам пользователей в мессенджере WhatsApp. В иске говорится, что компания хранит, анализирует и имеет доступ практически ко всей частной переписке пользователей по всему миру.

Мораторий на запреты

Депутаты от КПРФ 30 января внесли на рассмотрение инициативу о бессрочном моратории на блокировку мессенджеров и социальных сетей в России . Документ предусматривает изменения в законы «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и «О связи».

Депутат Сергей Обухов отметил, что в КПРФ считают негативную реакцию граждан на ограничения работы WhatsApp и Telegram оправданной. По его словам, блокировки сервисов и «цифровые локдауны» воспринимаются обществом как посягательство на конституционные права и усиливают общественное раздражение, тогда как предлагаемые поправки должны способствовать его снижению.

При этом авторы инициативы предлагают сохранить за надзорными органами право ограничивать распространение отдельных видов информации, не прибегая к полной блокировке платформ. Такой подход, по мнению Обухова, позволит найти баланс между задачами информационной безопасности и защитой прав пользователей.