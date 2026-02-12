Размер шрифта
«Поджидают момент»: в МИД России заявили о планах Запада на Белоруссию

Захарова: Запад не отказался от идеи «оторвать» Белоруссию от России
Maksim Konstantinov/Global Look Press

На Западе не отказались от идеи оторвать Белоруссию от России и только ждут возможности взять реванш. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

«Очевидно, что западники не отказались от своих устремлений оторвать (и сделать это любыми способами) братскую нам республику от России, готовятся к реваншу. Видимо, поджидают удобный момент», — отметила дипломат.

Захарова добавила, что в случае прихода к власти в Белоруссии западных агентов все достижения интеграционного строительства Союзного государства были бы перечеркнуты, что создало бы очаг нестабильности на западных границах.

9 февраля в Службе внешней разведки России заявили, что страны Запада через неправительственные организации (НПО) попытаются раскачать ситуацию и добиться смены конституционного строя в Белоруссии.

Отмечается, что речь идет о НПО, среди которые «демократизаторские» структуры, агентства и фонды США, Великобритании, Германии, Польши и других европейских государств.

В СВР отметили, что для воплощения в жизнь сценария «цветной революции» в Белоруссии ставится задача найти в местном обществе новые оппозиционные кадры. Запад рассчитывает сформировать ресурс «обозленных» на белорусского президента Александра Лукашенко с прицелом на выборы главы государства в 2030 году, говорится в сообщении.

Ранее Запад пытался организовать «цветную революцию» в Белоруссии в 2020 году, но потерпел неудачу.
 
