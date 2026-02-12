«Людей загоняете в угол»: что говорят в Кремле и Госдуме о взрывном росте тарифов ЖКХ

Песков: власти следят за ситуацией с тарифами ЖКХ, резкого роста быть не должно

Кремль следит за жалобами на резкий рост платежей за ЖКХ, заявил Дмитрий Песков. Жители ряда регионов, включая Петербург, Подмосковье, Краснодарский и Красноярский край, сообщили об увеличении сумм в квитанциях в разы. В Госдуме не исключают, что подорожание может спровоцировать протестную активность, и призывают провести аудит отрасли и усилить госконтроль. Официально тарифы с начала года проиндексированы в среднем на 1,7%, следующее повышение запланировано на 1 октября.

Российские граждане с начала февраля повсеместно жалуются на взрывной рост стоимости услуг ЖКХ, сообщения об этом все чаще появляются в соцсетях и сюжетах телеканалов.

В одном из роликов, публикуемых в соцсетях, девушка сообщает, что получила за январь платежный документ на сумму, превышающую 30 тыс. рублей, тогда как ранее ежемесячный платеж за трехкомнатную квартиру, в которой проживало два человека, составлял около 11 тыс. рублей.

В другом ролике мужчина пожаловался, что у целого ряда управляющих компаний в январе счет за отопление в однокомнатной квартире превышает 4 тыс. рублей.

На сильный рост стоимости услуг ЖКХ жаловались жители Красноярского края, Калининградской области, Архангельской области, Приморья. В некоторых случаях платежи увеличились более чем в два раза.

Telegram-канал Baza 10 февраля сообщил, что жителям Санкт-Петербурга, Подмосковья, Владимирской и Ростовской областей, Краснодарского края начали приходить квитанции с «огромными» платежами за коммунальные услуги после пересчета тарифов ЖКХ с начала года.

Реакция властей

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле следят за сообщениями о резком подорожании услуг ЖКХ.

«Таким резким оно быть не должно. Мы будем очень внимательно сейчас мониторить ситуацию. Это очень важная тема, которая сейчас на повестке дня», — заявил представитель Кремля.

В конце 2025 года Владимир Путин заявил, что тарифы ЖКХ повышаются из-за инфляции.

«Это происходит в связи с инфляционными процессами, тарифы просто неизбежно растут, но самое главное, чтобы они росли в меру. Здесь вы абсолютно правы. Этот процесс не должен приобретать какого бы то ни было стихийного характера», — сказал Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов увидел угрозу протестов из-за резкого роста коммунальных платежей.

«Господа, вы что, обалдели? Вы в особняках живете, в бассейнах купаетесь, у вас все хорошо. <…> Вы зачем людей загоняете в угол? Вы хотите, чтобы люди вышли на улицы и президент вам сказал «спасибо» за это? Вы добьетесь! <…> Люди поддерживают президента, люди поддерживают специальную военную операцию, а вы им такие подарочки в виде тарифов на ЖКХ! Подумайте, что вы делаете!» — приводит его слова RTVI.

Миронов заявил, что системе ЖКХ требуется аудит, а вся отрасль должна быть переведена в собственность государства.

«Частники никогда ничего делать не будут — будут только квиточки высылать, денежки собирать, непонятно на что их тратить. Надо, чтобы это было государственным, иначе толку никакого не будет», — подчеркнул политик.

В разговоре с «Газетой.Ru» зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко подтвердил, что во многих регионах России «коммуналка» существенно подорожала.

«Действительно, во многих регионах платежки «подросли» очень значительно. Более того, разница есть не только между регионами, но даже внутри регионов. Связано это и со степенью изношенности инфраструктуры, и с региональными особенностями. Но важно, что люди платят больше, и им объяснения не очень помогают», — рассказал депутат.

По его словам, сейчас ФАС проводит проверки по обращениям депутатов Госдумы, а на рассмотрении находится законопроект, дающий антимонопольной службе возможность самостоятельно проводить проверки обоснованности повышения тарифов.

Аксененко добавил, что со своей стороны он уже неоднократно вносил предложение о том, что нужно организовать полный аудит системы ЖКХ и перевод всех предприятий сферы под госконтроль.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что все депутаты считают необходимым особый контроль для тарифов ЖКХ.

«Позиция всех депутатов Государственной думы: надо брать тарифы под особый контроль», — сказал Володин.

По его словам, региональные энергетические комиссии при принятии решений о повышении тарифов нередко действуют необоснованно.

В январе 2026 года тарифы на жилищно-коммунальные услуги были проиндексированы — предельный рост, по официальной информации, составил 1,7%. Очередное повышение запланировано на 1 октября 2026 года, при этом его уровень будет зависеть от региона. Наибольший рост ожидается в Ставропольском крае (22%), Дагестане (19,7%) и Тамбовской области (17,5%). В Москве рост составит 15%, в Санкт-Петербурге — 14,6%.

В феврале в Госдуме сообщили, что с начала года в два раза увеличен повышающий коэффициент к тарифу на холодное водоснабжение при отсутствии счетчика — с 1,5 до 3. Как пояснил зампред комитета по строительству и ЖКХ Сергей Колунов, мера направлена на пресечение мошенничества при начислении коммунальных платежей.