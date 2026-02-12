Размер шрифта
Над Россией сбили 106 беспилотников. Военная операция, день 1450-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1450-й день
Евгений Биятов/РИА Новости

В Киеве ночью произошли взрывы — мэр города Виталий Кличко сообщил об ударе по объектам инфраструктуры. Средства ПВО за ночь уничтожили 106 украинских беспилотников над российскими регионами. Министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что Вашингтон планирует снять санкции с российской нефти после окончания конфликта на Украине. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Трансляция
Автообновление
8:35

8:23

🔴 В Мичуринске Тамбовской области из-за атаки дронов загорелся магазин «Магнит», также получили повреждения несколько зданий, в том числе корпус промышленно-технологического колледжа и объекты инфраструктуы, пострадали два человека, сообщили власти.

8:17

Вашингтон планирует снять санкции с российской нефти после окончания конфликта на Украине, заявил министр финансов США Скотт Бессент.

8:09

В Киеве ночью произошли взрывы — мэр города Виталий Кличко сообщил об ударе по объектам инфраструктуры.

8:04

🔴 Средства ПВО за ночь уничтожили 106 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.

24 дрона сбили над Белгородской областью, 21 — над Брянской, 19 --над Воронежской областью, 13 — над Тамбовской, девять — над Нижегородской, пять — над Крымом, четыре — над акваторией Азовского моря, три — над Ростовской областью, два — над Липецкой. Еще по одному БПЛА уничтожили над Курской, Тульской, Смоленской, Волгоградской областями, Краснодарским краем и акватории Черного моря.

8:01

Сегодня 1450-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.
 
