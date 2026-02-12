СМИ выяснили, сколько миллионов выручит Shaman в Кемерово

Певец Shaman (он же — Ярослав Дронов) заработает минимум восемь миллионов рублей на концерте в Кемерово, который состоится 12 февраля. Об этом сообщает URA.RU.

Как выяснило СМИ, выручка в размере 8 млн 708 тыс. 700 рублей станет возможна благодаря уже проданным билетам: на момент написания статьи было выкуплено чуть более 2050 мест при вместимости зала на 2200 зрителей. В случае аншлага общая сумма выручки составит около девяти млн рублей — 9 млн 452 тыс. 200 рублей.

Концерт в Кемерово пройдет 12 февраля в 19:00 в большом зале СРК «Арена».

Напомним, что осенью 2024 года концерт Shaman в Ставрополе, запланированный на День города, отменили после общественной дискуссии о его гонораре в 15,3 млн рублей. Глава региона Владимир Владимиров провел опрос среди жителей, в котором 80% участников высказались против выступления. Гонорар Shaman вернул.

