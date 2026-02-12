ЦСКА объявил о подписании футболиста из «Спортинга»

Московский ЦСКА объявил о переходе центрального защитника Матеуса Рейса из лиссабонского «Спортинга». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Контракт будет действовать до июня 2029 года. Он предусматривает возможное продление еще на один сезон. Футболист может играть как на позиции центрального, так и левого защитника.

Рейс выступал за португальский клуб с лета 2021 года. Действующее соглашение игрока со «Спортингом» истекало летом 2026 года.

В текущем сезоне 30-летний бразильский защитник провел 20 матчей во всех турнирах, отметившись двумя результативными передачами. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 4 миллиона евро.

Российская премьер-лига ушла на зимнюю паузу в декабре, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. Армейский клуб расположился на четвертой позиции (36 баллов).

