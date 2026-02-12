Мужчина потратил все сбережения и влез в долги, покупая слюну незнакомцев

Житель США тратил деньги на флакончики с чужой слюной, пока не стал банкротом

Американец потратил сотни долларов на покупку слюны незнакомцев и столкнулся с огромными долгами. О своей зависимости он анонимно рассказал на YouTube-канале Other People's Lives.

Мужчина, по его собственным словам, тратит около $200 ежемесячно на покупку слюны незнакомцев в интернете, чтобы подпитывать свою необычную «фантазию о том, чтобы его проглотили». Он наносит биологическую жидкость на лицо как маску, а иногда даже пьет, рискуя собственным здоровьем.

Гость подкаста рассказал, что к увлечению мужской слюной его привела зависимость от порнографии в подростковом возрасте. Он регулярно покупал флаконы слюны по $50-200 долларов за штуку, а чтобы подолгу не ждать доставки, часто скупал товар сразу у нескольких продавцов.

«Обычно слюну продают в маленьких флакончиках. Некоторые тратят, может быть, 25 или 35 долларов за два флакона. Но есть и такие, которые берут от 50 до 100 долларов, думаю, максимум, что я заплатил, это около 150», — поделился мужчина.

Из-за неумения говорить «нет» на поступающие предложения, он копил долги и брал кредиты, пока не оказался в финансовой яме.

Гость подкаста рассказал, что в настоящее время пытается преодолеть свою зависимость с помощью специалистов, но до сих пор не может избавиться от долговых обязательств, хотя движется в «правильном направлении».

