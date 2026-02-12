В Нигере объявили о вступлении в войну с Францией

Начальник военного штаба Нигера Ибро заявил о вступлении в войну с Францией

Амаду Ибро, который занимает должность начальника военного штаба президента Нигера Абдурахмана Чиани, заявил, что страна вступает в войну с Францией. Его цитирует издание Jeune Afrique.

«Знайте, мы вступаем в войну с Францией, мы не были в состоянии войны, но сейчас мы вступаем в войну с Францией», — сказал Ибро, произнося речь перед молодежью на стадионе Ниамея.

По его словам, целью ранее утвержденного указа правительства Нигера о мобилизации являлась подготовка к войне с Францией.

При этом официальный представитель Генерального штаба Вооруженных сил Франции полковник Гийом Верне отверг данные заявления. По его словам, которые приводит издание, «о французской интервенции в Нигер не может быть и речи».

В конце декабря 2025 года Совет министров Нигера принял проект указа, определяющий порядок проведения всеобщей мобилизации населения. В нем говорится, что документ «продиктован необходимостью сохранения целостности национальной территории, суверенитета и защиты населения, институтов и жизненно важных интересов государства от любой внутренней или внешней угрозы».

Ранее Нигер исключили из состава Франкофонии.