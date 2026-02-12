Размер шрифта
Бастрыкин потребовал доклад о резонансной выдаче сертификатов мигрантам в Сердобске

Бастрыкин потребовал доклад о проверке после выдачи жилья мигрантам в Сердобске
Екатерина Штукина/РИА Новости

Глава СК РФ Александр Бастрыкин обратил внимание на ситуацию с выдачей жилищных сертификатов семьям в Пензенской области. Об этом сообщает информационный центр СК РФ.

В публикации отмечается, что местные жители не согласились с решением мэра Сердобска выдать квартиры якобы семьям мигрантов. Пензенцы не исключают, что иностранцы получили квартиры с помощью коррупции.

По факту произошедшего специалисты управления СК по региону организовали проверку. Бастрыкин потребовал доложить ему о результатах и решении, которое примут по результатам мероприятий.

«Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства», – сообщается в публикации.

Накануне глава Сердобска Марина Ермакова выложила на официальной странице фото с получившими сертификаты семьями. На кадре она позировала с женщинами в платках.
Чиновница закрыла комментарии под записью, поэтому местные жители стали дарить ей подарки с фекалиями. Некоторые оставляли послания, оскорбляя мэра.

Ранее в подмосковных Мытищах сертификат на жилье получила семья мигрантов.
 
