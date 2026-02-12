Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

Генсек НАТО назвал самую большую и сильную страну в мире

Генсек НАТО Рютте: США являются самой большой и сильной страной мира
Global Look Press

США являются «самой большой и сильной» страной мира. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на пресс-конференции по итогам встречи министров обороны государств — членов Североатлантического альянса в Брюсселе, сообщает ТАСС.

«США — это самая большая и сильная страна в мире», — сказал он, объясняя, почему глава министерства войны Соединенных Штатов Пит Хегсет не приехал в столицу Бельгии.

По словам генсека, это произошло, так как американцы «должны заниматься и другими регионами мира».

Площадь США составляет около 9,87 млн кв. км. По этому показателю страна уступает Канаде (9,99 млн кв. км) и России (более 17 млн кв. км), которая является самым большим в мире государством.

До этого президент США Дональд Трамп опубликовал в своей социальной сети Truth Social сообщение, полученное от Рютте, в котором последний высоко оценил усилия американского лидера по урегулированию конфликтов в Сирии, секторе Газа и на Украине. По словам главы альянса, хозяину Белого дома удалось достичь невероятных миротворческих результатов в Сирии.

Ранее Рютте рассказал, почему назвал Трампа «папочкой».
 
Теперь вы знаете
Исчезновение Украины и покушение на Трампа. Какие предсказания Жириновского сбылись, а какие — нет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!