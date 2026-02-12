Генсек НАТО Рютте: США являются самой большой и сильной страной мира

США являются «самой большой и сильной» страной мира. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на пресс-конференции по итогам встречи министров обороны государств — членов Североатлантического альянса в Брюсселе, сообщает ТАСС.

«США — это самая большая и сильная страна в мире», — сказал он, объясняя, почему глава министерства войны Соединенных Штатов Пит Хегсет не приехал в столицу Бельгии.

По словам генсека, это произошло, так как американцы «должны заниматься и другими регионами мира».

Площадь США составляет около 9,87 млн кв. км. По этому показателю страна уступает Канаде (9,99 млн кв. км) и России (более 17 млн кв. км), которая является самым большим в мире государством.

До этого президент США Дональд Трамп опубликовал в своей социальной сети Truth Social сообщение, полученное от Рютте, в котором последний высоко оценил усилия американского лидера по урегулированию конфликтов в Сирии, секторе Газа и на Украине. По словам главы альянса, хозяину Белого дома удалось достичь невероятных миротворческих результатов в Сирии.

