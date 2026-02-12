Размер шрифта
Политика

Стало известно, пойдет ли Меркель в президенты

Tagesspiegel: секретарь Меркель опровергла слух о ее выдвижении в президенты ФРГ
Global Look Press

Сообщения о возможном выдвижении кандидатуры экс-канцлера Германии Ангелы Меркель на пост президента страны не соответствуют действительности, заявила изданию Tagesspiegel пресс-секретарь политика.

«Это абсурд», — сказала она.

О том, что партия «Зеленых» рассматривает 71-летнюю Меркель в качестве кандидата на выборах федерального президента в 2027 году, написал немецкий таблоид Bild со ссылкой на анонимного собеседника в руководстве Христианско-демократического союза Германии (ХДС). По его словам, слухи о выдвижении Меркель вызвали в партии беспокойство — в частности, у возглавляющего ее Фридриха Мерца.

До сих пор ни один бывший канцлер Германии не становился федеральным президентом. Сейчас этот пост занимает Франк-Вальтер Штайнмайер, это его второй и последний срок. Выборы его преемника должны состояться в начале 2027 года, самое позднее — в феврале.

Слухи о возможном участии Меркель напрягают Мерца, поскольку на ее фоне он смотрится «бледно», считает политолог Вадим Трухачев. По его словам, если экс-канцлера и выдвинут кандидатом, то лишь «за неимением никого другого» в немецкой политике.

Ранее Меркель объяснила, почему отказалась от своего фирменного жеста.
 
