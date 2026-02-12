Пожар на НПЗ и закрытый аэропорт. Что известно об атаке БПЛА на Ухту

Мэр Метелева: в Ухте хватает топлива после удара БПЛА и пожара на НПЗ

Утром 12 февраля над территорией республики Коми сбили девять украинских беспилотников. В Ухте, расположенной примерно в 2 тыс. км от границы, в результате атаки загорелся нефтеперерабатывающий завод, а городской аэропорт закрывали на несколько часов. В связи с ударом БПЛА появилась информация о возможном дефиците топлива, однако в мэрии эти данные опровергли. Откуда наносили удар по Ухте, каковы последствия атаки и что говорят власти — в материале «Газеты.Ru».

Что случилось

По данным Минобороны России, с 08:00 до 12:00 по московскому времени расчеты противовоздушной обороны сбили и подавили 13 украинских беспилотников самолетного типа. Девять из них уничтожили в воздушном пространстве над республикой Коми. В Ухте объявили режим беспилотной опасности. Жители города рассказали, что после атаки в промышленной зоне вспыхнул пожар.

Из торгового центра «Ярмарка» начали выводить людей, на улицах звучали сирены. По предварительным данным, город могли атаковать беспилотники типа «Лютый», которые, предположительно, запустили из Полтавской и Черниговской областей. Расстояние до Ухты от этих регионов составляет порядка двух тысяч километров .

Беспилотники, атаковавшие Коми, действительно могли стартовать с территории Украины, заявил военный эксперт Василий Дандыкин. Он пояснил, что на вооружении ВСУ есть аппараты, способные преодолевать дистанцию до 1,5 тысячи километров.

«Возможно, это и была их цель: «Смотрите, мы можем дотянуться до любого региона». Но они постоянно забывают, что после их ударов Вооруженные силы РФ наносят ответные, еще более разрушительные», — отметил Дандыкин.

Он также выразил сомнение, что дроны могли прилететь со стороны Финляндии или Эстонии.

«Я склоняюсь к Украине. Хотя полет БПЛА должен тогда занять порядка шести-семи часов», — подчеркнул специалист.

При этом Дандыкин допустил и другой, менее вероятный сценарий: по его словам, запуск могли осуществить так называемые «спящие ячейки» уже с территории России.

Последствия атаки

Глава Коми Ростислав Гольдштейн подтвердил в Telegram-канале, что регион атаковали украинские беспилотники. По его словам, в Ухте загорелась территория нефтеперерабатывающего завода, на месте работают пожарные и другие экстренные службы. По предварительным данным, никто не пострадал.

Власти усилили меры безопасности, службы переведены на усиленный режим. Предприятия и организации также приняли дополнительные меры, чтобы не допустить угрозы для жителей.

В аэропорту Ухты на этом фоне временно приостановили прием и отправку рейсов. На данный момент ограничения уже сняты, режим угрозы БПЛА также отменен.

После атаки беспилотников школьников в Ухте перевели на удаленный формат обучения.

«Обучение учащихся второй смены сегодня производится в дистанционном режиме», — написала глава муниципального округа Марина Метелёва.

Она уточнила, что школы уже информируют родителей о временных изменениях в расписании и порядке занятий.

«Не поддавайтесь панике»

В Ухте после атаки начали распространяться сообщения о возможной нехватке топлива. Информацию опровергла Метелёва.

«Огромная просьба — не поддавайтесь панике. В городе достаточное количество топлива. Некоторые заправки на фоне произошедшего повысили стоимость бензина. С этим сейчас разбираемся и проводим проверку, насколько обоснованы такие шаги. О результатах проверки обязательно сообщу», — отметила она.

По ее словам, на данный момент ситуация на заправках Ухты нормализовалась, очередей нет. При этом повышение цен она назвала недопустимым.

«Хочу еще раз обратиться к автовладельцам — огромная просьба, не паникуйте. В городе достаточное количество топлива. Своими действиями вы даете возможность недобросовестным представителям бизнеса зарабатывать на ваших страхах. Нет ничего хуже, чем паника, запущенная в слуховую среду и подогреваемая через некоторые мессенджеры», — подчеркнула глава округа.

Губернатор Ростислав Гольдштейн в свою очередь поблагодарил сотрудников экстренных и оперативных служб за слаженную работу во время атаки.

«Враг хотел расколоть нас страхом. А получил железобетонное единство. Потому что мы — вместе, мы — одна команда, одна республика, одна страна! Наши парни на передовой бьются за правое дело, за нашу свободу, за мир. А здесь, в тылу, мы держим свой фронт: работаем, верим, ждем, помогаем. И никакие провокации не помогут разобщить нас», — написал он.