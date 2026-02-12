Звезда «Бухты Доусона» и отец шестерых детей: умер Джеймс Ван Дер Бик

Размер шрифта
Умер американский актер Джеймс Ван Дер Бик — звезда сериала «Бухта Доусона». О его смерти в соцсетях сообщила супруга Кимберли, отметив, что актер скончался сегодня утром. По ее словам, последние дни он встретил «с мужеством, верой и достоинством».

Ван Дер Бику было 48 лет. В 2024 году он публично рассказал о диагнозе — колоректальный рак третьей стадии. Актер подчеркивал, что проходит лечение при поддержке близких.

Джеймс Ван Дер Бик родился 8 марта 1977 года в Коннектикуте. В 15 лет он вышел на бродвейскую сцену, а спустя два года впервые снялся в кино — в подростковой драме «Ангус». Широкую известность Ван Дер Бику принесла роль Доусона Лири в «Бухте Доусона», где он сыграл центрального персонажа, став одним из символов поколения конца 1990-х. За годы работы Ван Дер Бик снялся более чем в 50 проектах — от независимого кино до популярных сериалов, неоднократно меняя амплуа и формат работы.

Жизнь и карьера Джеймса Ван Дер Бика — в галерее «Газеты.Ru».
 
