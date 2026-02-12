В Подмосковье восьмилетний мальчик не выжил во время пожара

В Подмосковье во время пожара в частном доме не выжил мальчик, его сестра попала в больницу. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошел в ночь на 12 февраля в деревне Бабкино — загорелся деревянный частный дом. После тушения огня в одной из комнат обнаружили восьмилетнего мальчика без признаков жизни. Его 12-летняя сестра смогла сама выбраться из горящего строения, ее доставили в больницу с ожогами.

По предварительной информации, дети находились дома без присмотра взрослых, когда все случилось. Точная причина возгорания устанавливается, однако, вероятнее всего, пожар связан с аварийным режимом работы электрооборудования. Возбуждено уголовное дело по ст.109 УК РФ.

Ранее уголовное дело завели после пожара во Владивостоке, в котором не выжили трое детей.