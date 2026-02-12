В Белом доме сообщили о помощи первой леди США в воссоединении детей в РФ и на Украине

Первая леди США Мелания Трамп третий раз помогла в воссоединении детей с семьями в России и на Украине. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой Белого дома.

«Первая леди США Мелания Трамп сегодня успешно воссоединила с семьями российских и украинских детей. Это уже третий раз, когда первая леди США помогает в возвращении и воссоединении детей с их семьями», — отмечается в сообщении.

5 февраля супруга Трампа выразила надежду на скорое воссоединение украинских детей с семьями, которые были разлучены из-за конфликта. Она отметила, что поддерживает связь с президентом РФ Владимиром Путиным по этому вопросу.

В октябре прошлого года первая леди США получила ответное письмо российского лидера о защите детей. Трамп подчеркнула, что между ней и политиком установился «открытый канал связи». По ее словам, Москва и Вашингтон обеспечили воссоединение с родителями восьми детей с Украины. Кроме того, первая леди помогла вернуть из республики российскую девочку.

Ранее омбудсмен Львова-Белова сообщила о воссоединении детей с близкими в России и на Украине.