Наука

Ученые создали средство для похудения на основе природных веществ

PhRes: создано натуральное средство для похудения, блокирующее усвоение жиров
Ezume Images/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из технологического университета Наньян в Сингапуре создали натуральное средство для снижения веса, которое препятствует усвоению пищевых жиров. Результаты исследования опубликованы в журнале Pharmacological Research (PhRes).

В отличие от других препаратов для похудения, представленных на рынке, новые соединения созданы по образу и подобию природных веществ. В их основе лежат эфиры жирных кислот и гидроксижирных кислот, известные как FAHFA. Это встречающиеся в природе липиды, которые в небольших количествах содержатся в организме человека и в продуктах питания.

Известно, что встречающиеся в природе FAHFA оказывают благотворное влияние на обмен веществ, но их концентрация очень мала, и они легко расщепляются в пищеварительной системе, что ограничивает их практическое применение. Команда решила эту проблему, разработав стабильные в желудочно-кишечном тракте природные FAHFA, которые сохраняют свои полезные свойства и при этом подходят для регулярного перорального применения.

Ученые уже протестировали эти соединения на животных. Новые FAHFA эффективно снижали поглощение жиров — основного источника энергии в рационе. По словам исследователей, из одного грамма жира организм усваивает девять ккал, что примерно в два раза больше, чем у белков и углеводов.

В то же время препарат способствовал размножению полезных кишечных бактерий, которые вырабатывают короткоцепочечные жирные кислоты. Эти соединения улучшают обмен веществ, снижают воспаление и укрепляют кишечный барьер.

«В сочетании с контролем рациона и физической активностью этот подход может оказать дополнительную поддержку в борьбе с лишним весом и снизить нагрузку на печень. Сейчас мы работаем над оценкой безопасности и эффективности препарата для человека», — заключили ученые.

Ранее психолог назвал одну рабочую психологическую уловку для снижения веса.
 
