Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Амурская школьница зверски избила знакомую на камеру, пока толпа наблюдала

В Амурской области школьница жестоко избила девушку на глазах у толпы
Telegram-канал Amur Mash

14-летняя девушка из Амурской области пострадала во время конфликта со сверстницей. Об этом сообщает Amur Mash.

По данным Telegram-канала, инцидент произошел в Зее. На кадрах с места заметно, как толпа молодых людей обступила лежащую на снегу девушку. В этот момент ее жестоко избивает сверстница.

Агрессор пинает пострадавшую по спине, наносит удары по голове и животу, также ударяет головой о землю. Лежащая девушка не сопротивляется и держится руками за голову.

Все происходящее на камеру снимают подростки, никто из них нападавшую не остановил. Один из молодых людей кричал, чтобы девушка прекратила, но дальше слов дело не зашло.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, пострадавшую направили на судмедэкспертизу.

Что именно стало причиной агрессии, не уточняется. Известно, что агрессивная школьница уже состоит на учете в профильных органах.

Ранее под Петербургом подростки устроили драку со взрослыми после замечания о шуме.
 
Теперь вы знаете
Исчезновение Украины и покушение на Трампа. Какие предсказания Жириновского сбылись, а какие — нет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!