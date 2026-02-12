Амурская школьница зверски избила знакомую на камеру, пока толпа наблюдала

В Амурской области школьница жестоко избила девушку на глазах у толпы

14-летняя девушка из Амурской области пострадала во время конфликта со сверстницей. Об этом сообщает Amur Mash.

По данным Telegram-канала, инцидент произошел в Зее. На кадрах с места заметно, как толпа молодых людей обступила лежащую на снегу девушку. В этот момент ее жестоко избивает сверстница.

Агрессор пинает пострадавшую по спине, наносит удары по голове и животу, также ударяет головой о землю. Лежащая девушка не сопротивляется и держится руками за голову.

Все происходящее на камеру снимают подростки, никто из них нападавшую не остановил. Один из молодых людей кричал, чтобы девушка прекратила, но дальше слов дело не зашло.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, пострадавшую направили на судмедэкспертизу.

Что именно стало причиной агрессии, не уточняется. Известно, что агрессивная школьница уже состоит на учете в профильных органах.

