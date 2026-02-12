Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Армия

НАТО поможет Украине увеличить численность армии после завершения конфликта с РФ

НАТО намерено финансировать наращивание численности ВСУ после конфликта
Global Look Press

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о планах альянса продолжать финансирование увеличения численности Вооруженных сил Украины (ВСУ) даже после окончания текущего конфликта. Об этом пишет ТАСС.

По словам Рютте, этот аспект будет иметь приоритет перед восстановлением страны в долгосрочной перспективе.

«Мы должны обеспечивать обороноспособность Украины, не прекращая этого даже во время переговорного процесса», – подчеркнул также генсек НАТО, открывая встречу контактной группы по вопросам военной помощи Киеву.

Он отметил, что масштабные военные нужды Украины имеют первостепенное значение по сравнению с существенными потребностями в восстановлении и реконструкции Украины.

Рютте также подчеркнул, что даже если военные действия прекратятся в ближайшем будущем, Украине потребуется поддержка НАТО в создании мощной, современной и хорошо оснащенной армии.

Накануне посол Украины в НАТО Алена Гетьманчук заявила, что список стран, которые финансируют закупку оружия для ВСУ в рамках программы PURL («Список приоритетных потребностей Украины»), должен расшириться.

Ранее Рютте оценил успехи российской армии на Украине.
 
Теперь вы знаете
Исчезновение Украины и покушение на Трампа. Какие предсказания Жириновского сбылись, а какие — нет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!