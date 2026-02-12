НАТО поможет Украине увеличить численность армии после завершения конфликта с РФ

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о планах альянса продолжать финансирование увеличения численности Вооруженных сил Украины (ВСУ) даже после окончания текущего конфликта. Об этом пишет ТАСС.

По словам Рютте, этот аспект будет иметь приоритет перед восстановлением страны в долгосрочной перспективе.

«Мы должны обеспечивать обороноспособность Украины, не прекращая этого даже во время переговорного процесса», – подчеркнул также генсек НАТО, открывая встречу контактной группы по вопросам военной помощи Киеву.

Он отметил, что масштабные военные нужды Украины имеют первостепенное значение по сравнению с существенными потребностями в восстановлении и реконструкции Украины.

Рютте также подчеркнул, что даже если военные действия прекратятся в ближайшем будущем, Украине потребуется поддержка НАТО в создании мощной, современной и хорошо оснащенной армии.

Накануне посол Украины в НАТО Алена Гетьманчук заявила, что список стран, которые финансируют закупку оружия для ВСУ в рамках программы PURL («Список приоритетных потребностей Украины»), должен расшириться.

Ранее Рютте оценил успехи российской армии на Украине.