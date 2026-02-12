Размер шрифта
«Россияне заслуживают дисквалификации»: Зеленский об отстранении украинского скелетониста

Зеленский заявил, что 13 россиян должны быть дисквалифицированы на ОИ-2026
Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский резко отреагировал на дисквалификацию украинского скелетониста Владислав Гераскевич за нарушение Олимпийской хартии, передают украинские СМИ.

«13 россиян сейчас находятся в Италии и участвуют в Олимпийских играх. Они выступают под «нейтральными» флагами, в то время как в реальной жизни публично поддерживают действия России. Именно они заслуживают дисквалификации», — заявил Зеленский.

12 февраля стало известно о дисквалификации Гераскевича с олимпийского турнира. В день начала соревнований скелетонистов глава МОК пыталась убедить спортсмена не использовать шлем с изображением почивших украинских спортсменов, поскольку он нарушает Олимпийскую хартию. Гераскевич отказался и потребовал от МОК публичных извинений, а также оплаты электрогенераторов для украинских спортивных объектов.

До старта Олимпиады Гераскевич рассказывал, что МОК вынес предупреждение украинским спортсменам по поводу возможных протестов против российских атлетов.

Ранее третьему украинскому спортсмену запретили выступать на ОИ со своим шлемом.
 
