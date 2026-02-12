Размер шрифта
«Жестких блокировок нет»: в Госдуме прокомментировали ограничения Apple ID у тысяч россиян

Депутат Попов о блокировках Apple у россиян: данных о жестких ограничениях нет
Shutterstock/Dontree_M

Данных о «жестких блокировках» аккаунтов Apple ID у россиян на данный момент нет. Об этом «Газете.Ru» заявил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Евгений Попов, комментируя сообщения в СМИ о том, что Apple массово блокирует аккаунты россиян из-за санкций.

«Насколько я понимаю, каких-то жестких блокировок на данный момент нет. Более того, и до этого не весь функционал компании, которая жестко централизует все услуги, мы могли использовать, мы не можем использовать Apple Pay, мы не можем полноценно платить за приложение и так далее», — подчеркнул он.

Депутат отметил, что «каждый гражданин решает сам, что ему делать и какие действия ему предпринять для защиты своих интересов». Как напомнил парламентарий, компания Apple официально ушла из России и, «в общем-то, полностью сюда не приходила».

Российские пользователи начали массово сообщать о блокировке покупок и подписок в аккаунтах Apple. По данным iPhones.ru, после публикации истории об одном таком случае редакция получила многочисленные сообщения о похожих ситуациях в феврале 2026 года.

Как сообщил Telegram-канал SHOT, причиной массового блока Apple ID у россиян стала нейросеть, которая должна была отследить, находится ли пользователь под санкциями США и ЕС, но в итоге она без разбора забанила десятки тысяч россиян.

Из-за ограничений перестают проходить покупки в App Store, могут не продлеваться подписки, а любые платежи через аккаунт оказываются заблокированы. По информации iPhones.ru, такие ситуации чаще всего возникают из-за автоматических проверок по базам санкционных лиц. Совпадение может происходить не только по полному имени, но и из-за особенностей транслитерации или частичного совпадения данных.

Ранее выяснилось, что российский бизнес массово атакуют боты и фейковые клиенты.
 
