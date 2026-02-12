«Военно-политическая чесотка». Почему НАТО не дает покоя Сувалкский коридор

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте испугался, что Россия заблокирует Сувалкский коридор, и пригрозил ответными действиями альянса. Военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок разбирался, насколько обоснованы опасения Запада, почему НАТО «бредит» Сувалкским коридором и как перевести слова Рютте на язык боевых приказов.

«НАТО хорошо подготовлено к ответу на любую угрозу альянсу. Наша реакция будет разрушительной. Именно поэтому мы усиливаем восточный фланг — чтобы никто даже не думал, что может напасть на этот оборонительный альянс», — таким образом описал эту ситуацию генсек НАТО.

Разного рода сценарии военных действий в этом регионе представителями западного экспертного сообщества и политологами расписываются уже на протяжении практически десятилетия. Рассказывать граду и миру о гипотетических военных действиях и предстоящих ужасах вокруг Сувалкского коридора, похоже, окончательно стало разновидностью военно-политической чесотки, которая в полном объеме поразила лидеров европейских государств — участников НАТО и руководство военного блока. Никаких признаков оздоровления или хотя бы ремиссии в этой ситуации у представителей Североатлантического альянса не наблюдается.

Еще в далеком 2018 году «Газета.Ru» писала, что Запад не располагает какими-либо разведывательными данными о переводе российской армии и флота в этом регионе с мирного на военное положение, оперативном развертывании войск, стратегических перегруппировках и развертывании стратегических резервов. То есть никакой угрозы Сувалкскому коридору как не было, так и нет. И с тех пор ситуация не изменилась.

Ни тогда, ни сейчас не наблюдалось и не наблюдается никаких признаков вывода российских войск (сил) в районы оперативного предназначения и создания ударных группировок с целью «блокирования Сувалкского коридора» (по выражению Марка Рютте). Сегодня не производится перелет авиации на оперативные аэродромы и не осуществляется вывод ракетных войск и артиллерии на огневые позиции.

Мало того, что боевой и численный состав войск российской армии в северо-западном секторе за последние двадцать лет существенно сокращен, так и главная ударная сила ВС РФ в Калининградской области — 11-й армейский корпус в 2022 году передислоцирован в зону проведения специальной военной операции и с тех пор принимает самое активное участие в боевых действиях именно в этом регионе. То есть кто в этом случае будет блокировать Сувалкский коридор – не совсем понятно.

Да и в целом группировка войск ВС РФ на северо-западном направлении не имела ранее и тем более не имеет сейчас наступательного характера. Так что нет никакой ясности, на чем основаны страхи Рютте.

Что вообще сказал Рютте?

Обратимся вновь к словам генерального секретаря Североатлантического альянса: «НАТО хорошо подготовлено к ответу на любую угрозу альянсу. Наша реакция будет разрушительной. Именно поэтому мы усиливаем восточный фланг».

Когда говорит политик типа Рютте (который окончил исторический факультет Лейденского университета), его слова очень трудно (практически невозможно) перевести на язык оперативных директив и боевых приказов.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте покидает избирательный участок после голосования на выборах в Европейский парламент, 2019 год Piroschka Van De Wouw/Reuters

Что означает выражение генсека «НАТО хорошо подготовлено к ответу на любую угрозу альянсу»? Спланирована оборонительная операция оперативно-стратегического уровня? А если никто не планирует вторжения? И большой вопрос — допущен ли сам Рютте к стратегическому планированию в НАТО, даже несмотря на его высокий пост? Это сфера деятельности верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе (генерала ВС США).

Согласно положению о генсеке НАТО, он отвечает за координацию работы Североатлантического альянса, руководство международным персоналом НАТО, председательство на заседаниях Североатлантического совета и большинства основных комитетов альянса, за исключением Военного комитета НАТО, а также за выполнение функций официального представителя блока. Генеральный секретарь НАТО не обладает полномочиями по военному командованию.

Таким образом, исходя из обязанностей генсека, можно смело посоветовать Марку Рютте: «Не лез бы ты, Марк, не в свои дела, а занимался исключительно обязанностями, определенными положением о генеральном секретаре НАТО».

И что означает выражение Рютте «наша реакция будет разрушительной»? Говорит ли это о том, что альянс готов применить ядерное оружие? Тем более первым? Или не говорит, а генсек НАТО произнес все это исключительно ради красного словца?

Или что такое «мы усиливаем восточный фланг»? Фланги, строго говоря, усиливать нельзя. Можно увеличивать боевой и численный состав войск (сил), создавать группировки для действий на тех или иных направлениях (в полосах), а фланги можно прикрыть либо охватить (если речь идет о противнике).

Впрочем, историку Рютте подобные словесные конструкции можно и простить. Но вот чепуху оперативно-стратегического характера при этом нести вовсе не обязательно.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).