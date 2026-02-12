Дмитриев в шутку заявил, что не может устоять перед троллингом над Стармером

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев пошутил в соцсети X, что не может устоять перед «троллингом» премьер-министра Великобритании Киром Стармером.

«Правда — не могу устоять», — написал руководитель РФПИ, комментируя сообщение издания Huffpost о «троллинге» британского политика c его стороны.

Также он заявил, что Стармер не должен сопротивляться. По словам Дмитриева, премьеру Соединенного Королевства «не следует превращать свою отставку в самый затяжной и унизительный публичный провал в британской истории».

8 февраля Стармер заявил, что не намерен покидать пост на фоне скандала из-за назначения послом в США Питера Мандельсона, которого обвинили в связях со скандально известным американским финансистом Джеффри Эпштейном.

5 февраля сообщалось, что скандал из-за связи бывшего британского посла в Вашингтоне с Эпштейном может стоить Стармеру кресла премьера.

Ранее Дмитриев призвал готовиться к празднованию скорой отставки премьера Британии.