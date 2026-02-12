Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

В Словакии призвали власти Нидерландов «курить и не лезть с критикой»

Фицо: Нидерланды могут курить и признавать 70 полов, а не лезть к нам с критикой
Darko Vojinovic/AP

Новое правительство Нидерландов может курить и признавать столько полов, сколько захочет, но пусть не вмешивается во внутренние дела другой страны. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо на официальной странице в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Нидерландские политические друзья, у вас опасная тенденция вмешиваться во внутренние суверенные дела других стран. Курите... признавайте 70 полов — это ваше внутреннее дело, но угрожать другой стране наказанием за суверенное и легитимное мнение - это переход красной линии», — заявил Фицо.

Он отметил, что в своем программном заявлении новое правительство Нидерландов уделяет особое внимание Словакии, называя словаков «евроскептиками», которые имеют другое мнение о браке и количестве полов.

31 октября 2025 года Нидерланды заявили о желании лишить Словакию права голоса в Евросоюзе за признание двух полов в обновленной конституции.

Парламент Нидерландов утверждает, что тем самым власти Словакии нарушают европейское законодательства и права ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).

В конце сентября президент Словакии Петер Пеллегрини подписал поправки, которые закрепляют в конституции признание только двух полов — мужского и женского.

Ранее в Нидерландах объявили Россию ключевой угрозой безопасности.
 
Теперь вы знаете
Исчезновение Украины и покушение на Трампа. Какие предсказания Жириновского сбылись, а какие — нет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!