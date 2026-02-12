Фицо: Нидерланды могут курить и признавать 70 полов, а не лезть к нам с критикой

Новое правительство Нидерландов может курить и признавать столько полов, сколько захочет, но пусть не вмешивается во внутренние дела другой страны. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо на официальной странице в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Нидерландские политические друзья, у вас опасная тенденция вмешиваться во внутренние суверенные дела других стран. Курите... признавайте 70 полов — это ваше внутреннее дело, но угрожать другой стране наказанием за суверенное и легитимное мнение - это переход красной линии», — заявил Фицо.

Он отметил, что в своем программном заявлении новое правительство Нидерландов уделяет особое внимание Словакии, называя словаков «евроскептиками», которые имеют другое мнение о браке и количестве полов.

31 октября 2025 года Нидерланды заявили о желании лишить Словакию права голоса в Евросоюзе за признание двух полов в обновленной конституции.

Парламент Нидерландов утверждает, что тем самым власти Словакии нарушают европейское законодательства и права ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).

В конце сентября президент Словакии Петер Пеллегрини подписал поправки, которые закрепляют в конституции признание только двух полов — мужского и женского.

Ранее в Нидерландах объявили Россию ключевой угрозой безопасности.