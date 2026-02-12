В Госдуме рассказали, ждать ли снижения ключевой ставки

На заседании Центробанка 13 февраля ключевая ставка, скорее всего, останется на уровне 16% годовых, но возможно «осторожное снижение». Такой прогноз в беседе с «Газетой.Ru» сделал член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

«На 6 февраля ставка составляет 16,00% годовых, поэтому любое решение быстро отражается в стоимости новых кредитов, в доходности вкладов и в расчетах бизнеса по финансированию проектов и оборотного капитала. Февраль для регулятора сложен тем, что в одной дате сходятся сигналы по инфляции, ожиданиям и спросу. В декабре, снижая ставку до 16,00%, Банк России фиксировал замедление текущего роста цен осенью, одновременно отмечал рост инфляционных ожиданий и высокую кредитную активность. В том же сообщении названы факторы начала 2026 года, способные подталкивать цены вверх: предстоящее повышение НДС, индексация регулируемых цен и тарифов. Там же указано, что годовая инфляция на 15 декабря 2025 года оценивалась в 5,8%, а по итогам 2025 года ожидалась ниже 6%. В январе 2026 года оценка инфляции, которую граждане ожидают через год, составила 13,7% и сохранилась на прежнем уровне; ценовые ожидания предприятий повысились», — пояснил Говырин.

По его словам, обсуждение «маневра» Центробанка на февральском заседании сводится к выбору темпа: пауза на 16% годовых «либо очень осторожное снижение».

«Пауза выглядит вероятной, если ожидания и кредитование сохраняются на повышенных уровнях на фоне налоговых и тарифных изменений начала года. Осторожное снижение становится более обоснованным при подтверждении устойчивого замедления инфляции и ослаблении ожиданий, тем более что прогноз Банка России закладывает инфляцию 4,0–5,0% в 2026 году и выход устойчивой инфляции на 4% во втором полугодии 2026 года. 26 февраля публикуются резюме обсуждения ключевой ставки и комментарий к среднесрочному прогнозу, и по этим формулировкам обычно видно, насколько долгим видится период жестких денежно-кредитных условий и какой сценарий станет базовым на весну», — добавил Говырин.

Сейчас ключевая ставка составляет 16% годовых. Ближайшее заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке запланировано на 13 февраля 2026 года, следующее — на 20 марта 2026 года.

Ранее экономист Балынин предположил, что ЦБ в феврале и марте снизит ключевую ставку до 14–15%.