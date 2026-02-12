Во Франции заявили, что вопрос возобновления контактов с Россией уже не является табу в ЕС

Идея возобновления контактов с Россией по украинскому вопросу перестала считаться табу в европейских политических кругах. Об этом сообщает газета Le Monde.

По данным издания, возможность возвращения к диалогу с Москвой стала одной из ключевых тем европейской повестки в феврале.

Одним из инициаторов выступил президент Франции Эммануэль Макрон, который направил своего советника в Москву на фоне трехсторонних переговоров России, США и Украины в ОАЭ. Макрона поддержала премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

В статье отмечается, что в Европе фактически снят неформальный запрет на переговоры с Россией. При этом ряд лидеров ЕС полагают, что диалог возможен лишь при наличии у Европы достаточно мощных рычагов давления на Москву.

Издание цитирует президента Кипра Никоса Христодулидиса, который задается вопросом, почему бы Европе не поговорить с президентом РФ Владимиром Путиным напрямую, если этот диалог уже ведется «через американцев». Он уточнил, что контакты с Россией должны вестись в присутствии Украины.

3 февраля советник президента Франции Эммануэль Бонн «незаметно» посетил Москву. Французские СМИ утверждают, что он встречался с помощником Путина Юрием Ушаковым. ТАСС сообщил, что Макрон планирует позвонить Путину и «нацелен на результат». Тем временем Латвия и Эстония поддержали идею о возобновлении контактов с Кремлем и назначении для этого специального европейского посланника. В МИД России считают, что Европа хочет сохранить «место за столом» переговоров. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

