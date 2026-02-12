В Белгороде пропал свет

Веерные отключения электроэнергии происходят в Белгородской области из-за атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В данный момент на одной из подстанций произошла авария. Отключение электроэнергии произошло более чем у 220 тысяч абонентов в трех муниципалитетах: Белгород, Белгородский и Шебекинский округа», — написал он.

По словам Гладкова, на месте ЧП работают аварийные бригады. На восстановление подачи электричества уйдет не менее четырех часов, отметил губернатор.

В мэрии Белгорода добавили, что в городе 1 353 многоквартирных дома остались без электроэнергии, остановился 1 681 лифт.

Ночью 6 февраля ВСУ нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры в Белгороде. Власти заявили о сложностях с подачей электроэнергии, а также частичном отключении водоснабжения и отопления. На этом фоне специалистам пришлось задействовать резервную генерацию. Из-за перебоев с электроснабжением было зафиксировано 113 случаев застревания людей в лифтах. Как рассказал Гладков, ВСУ использовали для атаки 12 боеприпасов и 10 беспилотных летательных аппаратов.

Ранее Гладков застрял в лифте во время блэкаута.