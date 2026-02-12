Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Cуд арестовал напавшего на техникум в Анапе

Краснодарский суд заключил под стражу открывшего стрельбу в техникуме в Анапе
СУ СК РФ по Краснодарскому краю

В Краснодарском крае суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу несовершеннолетнему, который открыл стрельбу в техникуме в Анапе. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов региона в официальном Telegram-канале.

«Анапский городской суд рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении 17-летнего жителя Анапы», — сказано в сообщении.

Юношу отправили под арест до 11 апреля этого года.

В пресс-службе также отметили, что заседание проходило в закрытом режиме, поскольку фигурант еще не достиг совершеннолетия.

11 февраля подросток пришел в индустриальный колледж с ружьем и стал стрелять в людей вокруг, он произвел не менее шести выстрелов. Студенты, услышав стрельбу, забаррикадировались в помещениях.

Жертвой атаки стал охранник, «принявший удар на себя» и успевший вызвать полицию, еще двое человек получили ранения. Силовики задержали стрелявшего на месте преступления. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

12 февраля оперативный штаб Кубани сообщил, что сотрудницу библиотеки, получившую ранения в результате нападения, перевезут в краевую больницу. Женщина в тяжелом, но стабильном состоянии, уточнили власти. Еще один раненый, студент, — в состоянии средней степени тяжести.

Ранее в Анапе организовали мемориал в техникуме, где произошла стрельба.
 
Теперь вы знаете
Исчезновение Украины и покушение на Трампа. Какие предсказания Жириновского сбылись, а какие — нет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!