Cуд арестовал напавшего на техникум в Анапе

Краснодарский суд заключил под стражу открывшего стрельбу в техникуме в Анапе

В Краснодарском крае суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу несовершеннолетнему, который открыл стрельбу в техникуме в Анапе. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов региона в официальном Telegram-канале.

«Анапский городской суд рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении 17-летнего жителя Анапы», — сказано в сообщении.

Юношу отправили под арест до 11 апреля этого года.

В пресс-службе также отметили, что заседание проходило в закрытом режиме, поскольку фигурант еще не достиг совершеннолетия.

11 февраля подросток пришел в индустриальный колледж с ружьем и стал стрелять в людей вокруг, он произвел не менее шести выстрелов. Студенты, услышав стрельбу, забаррикадировались в помещениях.

Жертвой атаки стал охранник, «принявший удар на себя» и успевший вызвать полицию, еще двое человек получили ранения. Силовики задержали стрелявшего на месте преступления. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

12 февраля оперативный штаб Кубани сообщил, что сотрудницу библиотеки, получившую ранения в результате нападения, перевезут в краевую больницу. Женщина в тяжелом, но стабильном состоянии, уточнили власти. Еще один раненый, студент, — в состоянии средней степени тяжести.

Ранее в Анапе организовали мемориал в техникуме, где произошла стрельба.