В Госдуме заявили, что поездки россиян в Японию не говорят о потеплении отношений

В Москве и Санкт-Петербурге открылись визовые центры Японии из-за увеличения числа российских туристов — визу можно будет открыть за четыре дня, сервисный сбор составит меньше тысячи рублей. Это не свидетельствует о потеплении в отношениях между странами, заявил в разговоре с «Газетой.Ru» зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Вы знаете, туристы — это одно, а в заявлениях японцев мы слышим продолжение притязаний к нашим четырем [Курильским] островам плюс неготовность подписывать мирный договор. Мы это тоже слышим, поэтому говорить о каких-то потеплениях очень сложно. У нас и раньше, на протяжении многих лет, туристы с удовольствием ездили. Японцы продолжают занимать свою позицию, не меняется она у них по Украине, жесткие позиции относительно наших стратегических партнеров. Я не очень вижу, в чем потепление. Туристы — это не потепление», — считает парламентарий.

По мнению Чепы, потепление в отношениях РФ и Японии наступит с подписанием мира между странами.

«Самое главное — это, конечно, подписание договора. Война закончилась много лет назад. И это очень важно. Сегодня японцы начинают говорить о необходимости милитаризации. Я думаю, что самое главное было бы серьезное потепление, это подписание договора», — заключил он.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова до этого заявила, что отношения России и Японии находятся на грани из-за действий Токио.

12 февраля посол России в Токио Николай Ноздрев сообщил о том, что предпосылки для диалога России с Японией по вопросу о мирном договоре в нынешних условиях не просматриваются. По его словам, Москва всегда выражала желание провести переговоры с японской стороной о заключении соглашения, охватывающего вопросы мира, дружбы и добрососедства. Дипломат при этом отметил, что подписание такого документа открыло бы двери для более интенсивного и высокого уровня сотрудничества.

До этого японский премьер-министр Санаэ Такаити заявила, что Япония рассчитывает заключить с РФ мирный договор, несмотря на тяжелое состояние отношений. По ее словам, позиция Токио решить вопрос четырех северных островов и заключить мирный договор с Москвой остается неизменной.

С 12 февраля жителям Москвы и Петербурга будет проще оформить визу в Японию, сообщили в посольстве. Сервисный сбор составит 970 рублей, срок оформления — от четырех дней.

Ранее стало известно, что иностранцы стали реже посещать Россию.