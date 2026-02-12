Размер шрифта
Глава департамента судейства ФИФА предрек возвращение арбитров России на международную арену

Глава судейства ФИФА: вскоре увидим российских арбитров на международных матчах
Глава департамента судейства Международной федерации футбола (ФИФА) Массимо Бузакка выразил уверенность, что российские арбитры в ближайшее время вернутся к работе на международных соревнованиях. Его слова передает RT.

«Я впервые получил возможность поработать с этими арбитрами вживую и остался под большим впечатлением. Не скажу, что это вызвало большое удивление: хорошо знаком с главой российского судейского корпуса Милорадом Мажичем, который в своей работе исповедует философию ФИФА. Вскоре мы увидим, как эти ребята будут работать и за пределами России, на международных матчах», — заявил Бузакка.

Экс-арбитр провел серию занятий для российских судей Первой лиги на учебно-тренировочных сборах в Турции.

Бузаккаа завершил карьеру арбитра, а после возглавил судейский корпус ФИФА. В период активной судейской деятельность судьей он работал на двух чемпионатах мира, обслуживал финал Лиги чемпионов и финал Кубка УЕФА.

Ранее глава УАФ Андрей Шевченко запросил срочную встречу с главой ФИФА из-за слов о России.
 
