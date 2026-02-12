Размер шрифта
Рютте поддержал идею Макрона о возобновлении контактов с Россией

Рютте поддержал возобновление контактов с РФ при условии открытости союзников
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте поддержал идею президента Франции Эммануэля Макрона о возобновлении контактов с Россией при условии открытости союзников. Об этом пишет РИА Новости.

«Надо помнить, что выйти из тупика отношений с Россией помогли США... Но, конечно, возникает дискуссия о том, что могла бы сделать здесь Европа. И я думаю, что это совершенно нормально — вести такую дискуссию (с Россией. — прим. «Газета.Ru».), если в ней примут участие и европейцы», — сказал Рютте.

До этого Макрон заявил о том, что для Европы может быть полезно возобновить диалог с российским лидером Владимиром Путиным. Он уточнил, что такие контакты должны происходить согласованно и в условиях полной прозрачности. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Путин готов к диалогу с лидером Франции.

Позже украинский лидер Владимир Зеленский заявил французскому коллеге, что с Россией нужно не выстраивать диалог, а оказывать на нее давление.

Ранее глава МИД Эстонии посоветовал Европе перестать ныть.
 
