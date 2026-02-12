Размер шрифта
Цены на сахар обрушились до показателей 2020 года

FT: мировые цены на сахар упали из-за популярности препаратов для похудения
На Лондонской бирже ICE фьючерсы на нерафинированный сахар упали до отметки $0,14 за фунт, достигнув минимального значения с октября 2020 года. Причиной данной динамики стала растущая популярность препаратов, способствующих снижению веса, пишет Financial Times.

Имеется в виду использование инъекционных препаратов GLP-1, предназначенных для снижения веса, которые создают ощущение насыщения. Данное вещество является основой таких лекарств, как Ozempic и Wegovy от компании Novo Nordisk, а также Mounjaro и Zepbound от Eli Lilly. Журналисты отмечают широкое распространение этих препаратов в США.

«Снижение потребления, или, скорее, скорость этого снижения, застало сахарную промышленность врасплох», — заявили FT представители британской финансовой компании Marex.

Опрошенные изданием аналитики объясняют, что сахарные рынки особенно подвержены влиянию изменений в потребительском поведении, поскольку спрос сконцентрирован на небольшой группе людей.

В то же время мировые объемы производства сахара остаются на высоком уровне, в том числе в Бразилии и Индии. До настоящего момента ни один из крупных производителей не заявил о значительном сокращении объемов производства. В Marex отмечают, что выращивание сахарного тростника требует существенных инвестиций и включает продолжительные циклы посадки. Опрошенные FT эксперты также добавили, что многие фермеры защищены от колебаний мировых цен за счет государственной поддержки.

Ранее в России значительно выросли продажи аналогов препаратов для снижения веса.
 
