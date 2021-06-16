Путин встретился с президентом Швейцарии
Карина Казанцева
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Президент России Владимир Путин встретился со своим швейцарским коллегой Ги Пармеленом, пишет РИА «Новости».
«Господин президент, прежде всего хочу вас поблагодарить за то, что вы предоставили такую замечательную площадку здесь, в Женеве для проведения российско-американского саммита», — сказал Путин в начале встречи.
Ранее Путин встретился с президентом США Джо Байденом на вилле «Ла Гранж». Переговоры состояли из двух частей: в узком и расширенном составах. В общей сложности встреча продлилась около 4,5 часов. После нее запланированы отдельные пресс-конференции: сначала с журналистами пообщается российский глава государства, после — американский.
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