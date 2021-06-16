Путин встретился с президентом Швейцарии

Президент России Владимир Путин встретился со своим швейцарским коллегой Ги Пармеленом, пишет РИА «Новости».

«Господин президент, прежде всего хочу вас поблагодарить за то, что вы предоставили такую замечательную площадку здесь, в Женеве для проведения российско-американского саммита», — сказал Путин в начале встречи.

Ранее Путин встретился с президентом США Джо Байденом на вилле «Ла Гранж». Переговоры состояли из двух частей: в узком и расширенном составах. В общей сложности встреча продлилась около 4,5 часов. После нее запланированы отдельные пресс-конференции: сначала с журналистами пообщается российский глава государства, после — американский.