Россия и США договорились вернуть послов

Президент России Владимир Путин заявил, что договорился с американским лидером Джо Байденом о взаимном возвращении послов государств в дипмиссии — в Москву и Вашингтон.

«Что касается возвращения послов в места своей работы, в Москву, соответственно, американского посла, в Вашингтон — российского, мы договорились о том, что этот вопрос решен», — сказал российский лидер журналистам по итогам саммита России — США.

Путин уточнил, что послы «возвращаются к месту своей службы».

Встреча глав Российской Федерации и Соединенных Штатов проходит 16 июня в Женеве.

Ранее посол США в России Джон Салливан заявил, что будет присутствовать на переговорах российского и американского президентов.

Российский посол в США Анатолий Антонов покинул Вашингтон в марте для консультаций в Москве, причиной отзыва главы дипмиссии стали высказывания американского президента Джо Байдена в отношении главы России Владимира Путина.

После этого глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Москва рекомендовала послу США в России Джону Салливану отправиться в Вашингтон для проведения «подробных, серьезных консультаций». 20 апреля американский Госдеп заявил о решении Салливана покинуть Москву.