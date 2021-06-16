Захарова раскритиковала новую стратегию Евросоюза в отношении России

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова раскритиковала новую стратегию Европейского союза в отношении российского государства. Об этом она написала в своей Telegram-канале.

Дипломат напомнила о внешнеполитической стратегии, подготовленной главой внешнеполитической службы Евросоюза Жозепом Боррелем к саммиту ЕС в Брюсселе 24-25 июня. Эта стратегия будет основана на трех базовых принципах: отталкивать, сдерживать и взаимодействовать.

«У людей, которые придумали такую концепцию, явно проблемы со знанием истории, восприятием реальности и преобладанием фобий над креативным мировосприятием», — заявила Захарова.

Боррель рассказал о новой внешнеполитической стратегии Европейского союза в отношениях с Россией накануне вечером. Глава европейской внешней политики также повторил слова американского президента Джо Байдена, сказавшего, что отношения с Россией «находятся на самом низком уровне за период после холодной войны».