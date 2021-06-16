Захарова раскритиковала новую стратегию Евросоюза в отношении России

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
РИА «Новости»

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова раскритиковала новую стратегию Европейского союза в отношении российского государства. Об этом она написала в своей Telegram-канале.

Дипломат напомнила о внешнеполитической стратегии, подготовленной главой внешнеполитической службы Евросоюза Жозепом Боррелем к саммиту ЕС в Брюсселе 24-25 июня. Эта стратегия будет основана на трех базовых принципах: отталкивать, сдерживать и взаимодействовать.

«У людей, которые придумали такую концепцию, явно проблемы со знанием истории, восприятием реальности и преобладанием фобий над креативным мировосприятием», — заявила Захарова.

Боррель рассказал о новой внешнеполитической стратегии Европейского союза в отношениях с Россией накануне вечером. Глава европейской внешней политики также повторил слова американского президента Джо Байдена, сказавшего, что отношения с Россией «находятся на самом низком уровне за период после холодной войны».