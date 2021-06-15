Боррель назвал принципы новой стратегии ЕС в отношении России

Новая внешнеполитическая стратегия Европейского союза в отношениях с Россией содержит три принципа: отталкивать, сдерживать и взаимодействовать. Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, пишет ТАСС.

По его словам, эта стратегия подготовлена к саммиту ЕС, который пройдет в Брюсселе 24-25 июня.

«Мы должны отталкивать, мы должны сдерживать, и мы должны взаимодействовать в одно и то же время», — сказал дипломат.

Подробную концепцию Боррель представит позже. Он также повторил слова американского президента Джо Байдена, сказавшего, что отношения с Россией «находятся на самом низком уровне за период после холодной войны». Глава европейской внешней политикой добавил, что будет нелегко их улучшить, потому что перспективы «не блестящие».

Ранее стало известно, что Евросоюз и США запустят формат консультаций на высоком уровне, чтобы координировать политику в отношениях с Россией.