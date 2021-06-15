Байден вылетел на встречу с Путиным

Президент США Джо Байден вылетел из Брюсселя в Женеву, где он встретится со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом пишет ТАСС.

Встреча российского и американского лидера пройдет 16 июня на вилле «Ла Гранж».

До этого Байден назвал Путина жестким и умным соперником. 46-й глава Белого дома во время встречи перечислит российскому президенту сферы потенциального сотрудничества России и США.

Кроме того, в американской администрации перечислили возможные темы саммита — среди них ситуации на Украине и в Белоруссии. Также была названа причина отказа Байдена от совместной пресс-конференции с Путиным.