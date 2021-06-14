Путин попросил журналиста NBC «не затыкать ему рот» во время интервью

Президент России Владимир Путин, в ходе большого интервью для американского телеканала NBC, попросил корреспондента Кира Симмонса «не затыкать ему рот».

Конфликт возник после того, как Симмонс задал Путину вопрос о том, почему в России некоторым представителям оппозиции был присвоен статус иностранных агентов. Президент отметил, что история термина «иностранный агент» берет свое начало в судебной практике Соединенных Штатов, однако Симмонс несколько раз перебил Путина.

Ситуация повторилась, когда речь зашла о случаях вмешательства во внутренние дела других стран.

«Если вы наберетесь терпения и дадите мне сказать до конца то, что я хочу сказать, вам все станет ясно. Но вам не нравится мой ответ, вы не хотите, чтобы мой ответ слышали ваши зрители, вот в чем проблема. Вы затыкаете мне рот. Разве это свобода выражения собственного мнения? Или это свобода выражения собственного мнения по-американски?», — возмутился Путин.

Ранее корреспондент, взявший интервью у Путина, рассказал об общении вне эфира.

Президент России Владимир Путин дал большое интервью телеканалу NBC. В ходе беседы с репортером Киром Симмонсом, президент рассказал о возможном обмене заключенными с США, отверг обвинения в адрес России в кибератаках, ответил на оскорбления со стороны американского коллеги Джо Байдена и пообещал, что с Алексеем Навальным в колонии будут обращаться «не хуже, чем с кем-либо другим».