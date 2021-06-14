Путин попросил журналиста NBC «не затыкать ему рот» во время интервью

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Президент России Владимир Путин во время интервью журналисту американского телеканала NBC Киру... Президент России Владимир Путин во время интервью журналисту американского телеканала NBC Киру...
Президент России Владимир Путин во время интервью журналисту американского телеканала NBC Киру...
Максим Блинов/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин, в ходе большого интервью для американского телеканала NBC, попросил корреспондента Кира Симмонса «не затыкать ему рот».

Конфликт возник после того, как Симмонс задал Путину вопрос о том, почему в России некоторым представителям оппозиции был присвоен статус иностранных агентов. Президент отметил, что история термина «иностранный агент» берет свое начало в судебной практике Соединенных Штатов, однако Симмонс несколько раз перебил Путина.

Ситуация повторилась, когда речь зашла о случаях вмешательства во внутренние дела других стран.

«Если вы наберетесь терпения и дадите мне сказать до конца то, что я хочу сказать, вам все станет ясно. Но вам не нравится мой ответ, вы не хотите, чтобы мой ответ слышали ваши зрители, вот в чем проблема. Вы затыкаете мне рот. Разве это свобода выражения собственного мнения? Или это свобода выражения собственного мнения по-американски?», — возмутился Путин.

Ранее корреспондент, взявший интервью у Путина, рассказал об общении вне эфира.

Президент России Владимир Путин дал большое интервью телеканалу NBC. В ходе беседы с репортером Киром Симмонсом, президент рассказал о возможном обмене заключенными с США, отверг обвинения в адрес России в кибератаках, ответил на оскорбления со стороны американского коллеги Джо Байдена и пообещал, что с Алексеем Навальным в колонии будут обращаться «не хуже, чем с кем-либо другим».