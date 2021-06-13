В Белом доме сообщили, что Байден не предлагал Путину обмен киберпреступниками

В Белом доме США рассказали, что американский глава Джо Байден не предлагал президенту России Владимиру Путину обмена киберпреступниками. Об этом заявил помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан, аудиотрансляцию брифинга вел сайт Белого дома.

«Он не отвечал на предложение обмениваться киберпреступниками, он этого не говорил. Что он сказал: если Владимир Путин хочет прийти и сказать, я готов к тому, чтобы убедиться, что киберпреступники понесут ответственность, Джо Байден хочет показать и сказать, что киберпреступники понесут ответственность в Америке», — уточнил Салливан.

Ранее Байден назвал Путина автократом. В Великобритании с 11 по 13 июня проходит традиционный саммит G7. Мероприятие проводится в курортном городке Карбис-Бэй на Атлантическом побережье полуострова Корнуолл.

Кроме того, Путин высказался о предстоящей встрече с Байденом. Российский глава заявил, что ждет от саммита восстановления личных контактов, отношений и создания реально функционирующих механизмов взаимодействия по тем направлениям, которые представляют взаимные интерес.