Пушков заявил о страхе Байдена перед Путиным

В Белом доме предстоящий саммит глав РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена воспринимают как «политическую дуэль», а не как способ наладить отношения между государствами. Соответствующее заявление в своем микроблоге в Twitter сделал российский сенатор Алексей Пушков.

«На совместную пресс-конференцию с Путиным Байден не решился — боится проиграть главе России. Авторитета это Байдену не добавит: всем ясно, у кого превосходство в этом тандеме», — написал он на своей странице.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию СМИ о том, что американская сторона отказалась от совместной пресс-конференции президентов РФ и США якобы из-за неудачного опыта проведения совместной пресс-конференции в 2018 году, когда в Хельсинки встретились Владимир Путин и Дональд Трамп. Он пояснил, что проведение отдельных пресс-конференций объясняется предпочтениями Байдена, который по итогам переговоров в Великобритании с премьер-министром Борисом Джонсоном также отдельно общался с прессой.